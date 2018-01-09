Erdoğan isim vermeden yüklendi
AK Parti Grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yüklendi. Gül, yeni çıkarılan KHK'lar hakkında konuşmuştu.
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Ve bu yola bu akitleşme ile çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan satır başları şöyle:
Bugüne kadar katıldığımı il kongrelerimizin sayısı 15’i buldu. Sayın başbakanımız da kongrelere katıldı. Elazığ, Bingöl, Tokat, Yozgat ilk kongrelerimizle kucaklaşacağız. Büyük kongremiz için hazır hale gelmiş bulunacağız. Mahalli seçimler ile milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimine teşkilatlarımızı yenilemiş olarak mücadelemizi ve heyecanımızı tazelemiş olarak gireceğiz.
Bölücü terör örgütünün baskısı kalktıkça buralarda yaşayan kardeşlerimizle gönül bağlarımızın yeniden güçlenmeye başladığı açıkça görülüyor. Hizmet ve siyaset alanında daha çok çalışarak vatandaşın gönlünde zirveye çıkmalıyız. Çukur eylemleri ve Kuzey Irak’taki gelişmeler karşısında gösterdikleri sağlam duruş, kardeşlerimizin ortak geleceğimiz konusundaki samimiyetlerinin ifadesidir. Şimdi sıra terör koridoru oluşturma projesini tamamen çökertmeye gelmiştir. Fırat Kalkanı ile attığımız adımı Afrin ve Münbiç’te devam ettirerek ardından da tüm sınır boylarını güvene kavuşturarak bu süreci inşallah tamamlayacağız. Bu süreçte bölgedeki kardeşlerimizin daha güçlü desteğine ihtiyacımız var. Geçmişte attığımız adımları çok daha ileri taşıyacak bir çalışmayı ortaya koymamız gerekiyor.
"BUGÜN DIŞARDA BAŞKA HAVALARDA GEZEN HİÇ KİMSENİN PARTİMİZLE İLGİLİ SÖZ SÖYLEME HAKKI YOKTUR"
Geçmişte ülkeyi yönetmiş olup da tarihte kaybolan partilerin ortak özelliği milletten uzaklaştıklarının farkına varamamalıdır. AK Parti asla böyle bir hataya düşmedi, düşmeyecek. Bizim gücümüz birliğimizden ve milletimizle olan bağlarımızı sıkı tutmamızdan geliyor. Bu iki unsura zarar verecek hiçbir davranışı, sözü affetmemiz söz konusu olamaz.
Aynı şekilde geçmişte partimiz çatısı altında olup da bugün dışarda başka havalarda gezen hiç kimsenin partimizle hareketimizle ilgili söz söylemeye hakkı yoktur. Herkes ağzını açmadan önce nerede bulunduğuna, kimlerle aynı safa geçtiğine dikkat etmelidir. Kemalet ile Kemalat olmaz.
"BU TRENDEN DÜŞENLER DÜŞTÜKLERİ YERDE KALIRLAR"
Dünyada neler oluyor? Ülkemizde neler oluyor? Bununla ilgili bir sesiniz çıkmayacak. Bu ülkede bir evet hayır referandumu yapılıyor. Ve partimiz burada evet başlığını böyle atıyor. Ama birileri de hayır için kampanya yürütüyor. Kulislerde, şurada burada. Ve şimdi de kendilerinde söz hakkı görüyorlar. Kusura bakmasınlar.
Bu birliği, beraberliği zedeleyenler bilsinler ki artık bu kervanın samimi yolcuları değildir. Biz bu yola çıkarken ahdederek çıktık. Ve bu yola bu akitleşme ile çıkarken de şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. Sadakatin aslolan bir kavram olduğunu bilerek çıktık. Ama bu trenden düşenler kusura bakmasınlar düştükleri yerde kalırlar. Bu süreçte bize düşen kendi işimizi sağlam tutmak, hedeflerimizden uzaklaşmamak, geçmişteki hatalardan uzak durmaktır. Tüm teşkilatlarımızın bu konuda anlayış ve güç birliği içinde olduğunu görmekten memnuniyet duyuyorum. Hırslarının esiri olanların hükmünü milletimiz zaten veriyor.
Siz hiç merak etmeyin. Türkiye’nin istiklali ve istikbali için hayatını ortaya koyarak çalışanlarla, dikensiz bahçelerde kendi ikbali için yollara düşenlerin farkını milletimiz çok iyi biliyor.
Son grup toplantımızdan bugüne kadar gündemimizdeki en önemli meselelerden biri de malum Kudüs’tü. Amerika’nın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararının belli olmasının hemen ardından başlattığımız yoğun diplomasi trafiğini, hızla bir çalışma başlattık. İstanbul’da 13 Aralık’ta topladığımız İslam İşbirliği Teşkilatı’nın kenetlendiğini gördük. Elbette ikircikli davranan kimi ülkeler var. Ama genel görüntü geleceğimiz açısından ümit vericidir. Kırmızı çizgimiz olarak ilan ettiğimiz Kudüs’ün Müslümanlar açısından taşıdığı değerin, fedakarlıkların boyutunun bazı devletler tarafından anlaşılamadığı görülüyor. Konuyu BM platformlarında da takip ederek Kudüs’ün dünya gündeminin en üst sırasına çıkmasını sağladık.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu: İlk kez açıklıyorum!
CHP lideri Kılıçdaroğlu, emekli maaşları ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan Birinci İnönü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birinci İnönü Zaferi'nin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
CHP'li vekil TIR'la Ankara'ya gidiyor
Cumhuriyet Halk Partili Aykut Erdoğdu, TIR ile Ankara'ya gidiyor.
HDP Milletvekili Osman Baydemir gözaltında
HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, İzmir'de gözaltına alındı.
Başbakan: 14 ay var oyalan biraz
Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi.