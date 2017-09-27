Erdoğan: İsrail seni kurtarmaz
Kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani tarafından yapılan bağımsızlık referandumu ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barzani'ye İsrail üzerinden yüklendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Daha sandıklar açılmadan kutlamayı PKK’lılar yapıyorsa orada masumiyet de meşruiyet de yoktur. Bugün seni kışkırtanlar yarın çekip gidecekler. Vanayı kapattığımızda İsrail size, neyi, nasıl gönderecek. İsrail bayraklarının orada dalgalanması sizi kurtarmaz.” dedi.
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