Erdoğan, İstanbul'un kurtuluşunu kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümünü dolayısıyla mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama ile Erdoğan'ın Vali Vasip Şahin ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'a tebrik telgrafı gönderildiği bildirildi.
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