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Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ile görüştü.22852
  • Giriş : 05.02.2018 / 16:32:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ile görüştü.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, saraya gelişinde karşılaşan Mattarella ile tokalaşarak poz verdi.

Her iki ülkenin heyetlerinin takdim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı  Erdoğan ve mevkidaşı Mattarella, baş başa görüşmeye geçti. İki lider daha sonra  heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.

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