Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, saraya gelişinde karşılaşan Mattarella ile tokalaşarak poz verdi.
Her iki ülkenin heyetlerinin takdim edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Mattarella, baş başa görüşmeye geçti. İki lider daha sonra heyetler arası çalışma yemeğine katılacak.
TRT
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