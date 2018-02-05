Erdoğan İtalya'ya gitmeden yasak geldi
Tarihi bir ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Papa Françesko ile yapacağı görüşme nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da gösteri yasağı ilan edildiği bildirildi.
59 yıldır ilk kez bir Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Vatikan'a yapacağı kritik ziyaret için İtalyan yetkililer 24 saat boyunca Roma'nın merkezinde gösteri ve protesto yasağı ilan etti.
Buna karşın AFP'nin haberine göre İtalya'daki Kürt derneklerine üye olduğu belirtilen 200 kişinin Vatikan yakınlarında Afrin konulu oturma eylemi yapması bekleniyor. İtalyan polisinin gösteri yasağı sürerken bu eyleme nasıl tepki vereceği bekleniyor.
3 bin 500 İtalyan polisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret süresince koruyacağı bildirilmişti.
YOĞUN PROGRAM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vatikan'daki Apostol Sarayı'nda törenle karşılanacak.
Katoliklerin ruhani lideri Papa Françesko ile baş başa görüşecek Erdoğan, ardından Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin'i kabul edecek.
Programın bir sonraki adımında Roma'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile baş başa görüşme ve heyetler arası çalışma yemeği var.
Bunun ardından Başbakanlık Sarayı'nda İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından İtalya'nın önde gelen şirketlerinin yöneticileriyle yemekli toplantıda bir araya gelecek.
Dün gece Roma'ya hareket eden Erdoğan'ın bu akşam Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.
HÜRRİYET
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