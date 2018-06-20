Erdoğan: Kandil'deki lider takımını hallettik
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil operasyonu ile ilgili konuştu ve düzenlenen hava harekatında Kandil'deki lider takımın halledildiğini bildirdi.
Şanlıurfa'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün DEAŞ varken Suriye'de kendilerini güvende hissetmeyenler bugün de güvende hissetmedikleri için evlerine dönmüyor. İlk operasyonla Kandil'de 10 noktayı vurduk. İkincisinde Kandil'de toplantı halindeki lider kadrosunu hallettik. Sıra Urfa'nın yanındaki yerlere geldi" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
TERÖRLE MÜCADELE
- Dün DEAŞ varken Süriye'de lkned,ilşer,in güvende hisstemeyenler bugün de güvende hissetmedikleri için evlerine dönemiyor.
- İlk operasyonla Kandil'de 10 noktayı vurduk. İkincisinde toplantı halinde bunların lider takımını halettik. Sıra Şanlıurfa'nın yanındaki yerlere geliyor.
- Şanlıurtfa'nın yanı başındaki fitne kazanlarını devireceğimiz günler yakın.
- Az önce resmi rakamı istedim. 100 bin dediler. Maşallah ucu bucağı gözükmüyor.
ŞANLIURFA'YA YATIRIMLAR
- Tüm ilçelerimize spor salonları, gençlik merkezleri ypatık.
- Şanlıurfa'da merkezde ollimpik yüzme havuzu yaptık.
- Şanlıurfa'da 1700 yataklı şehir hastanemizle birlikte 5 adet sağlık merkezimizin de inşası devam ediyor.
- Şanlıurfa şehir hastanemizi 2021 yılında hizmete açacağız.
- Şanlıurfa'ya 540 kilometre bölünmüş yol ilave ettik.
- Bölgenin kalkanması için GAP'a devam ediyoruz. İşsizliğin çözümü GAP'ı harekete geçirmektir.
- Suruç Ovası'nın sulanması vatandaşımızın 100 yıllık hayaliydi. Atatürk Barajı'ndan aldığımız suyu dev sulama tüneliyle oraya aktardık. Suruç Tüneli'ni bizzat gelip hizmete açmıştım.
- Şanlıurfa'da 4 baraj ve 3 göletin inşaatı devam ediyor.
- Bölgede 2002 yılına kadar sadece bir organize sanayi bölgesi kuruluyken bugün 5 organize sanayi bölgesi 20 bin 200 kişi istihdam ediliyor. Şehrimize bir teknokent kurduk. Şanlıurfa'yı her alanda lokomotif şehirlerden biri haline getiriyoruz. Bunun için 24 Haziran çok önemli.
SOSYAL YARDIMLAR
- Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, gazilerimize, engellilerimize, yaşlılarımıza 2 katrilyon liralık kaynak aktardık.
- 2002 yılından bu yana 65 bin vatandaşı İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirdik.
SURUÇ'TAKİ HADİSE
- Suruç'taki hadise güvenlik güçlerimiz ve savcılığımızca soruşturuluyor. Her şey ortaya çıkartılacak ve suçlular adelet önünde hesap verecek
TRT
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