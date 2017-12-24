Erdoğan: Katilleri barındırmayacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan gezisi öncesi basının karşısına geçti. Erdoğan, yeni çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerden Fethullahçı Terör Örgütü'ne kadar pek çok konuda görğş bildirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yayımlanan KHK ile darbecilere getirilen tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili "Artık öyle takı elbiseyle havalı hava duruşmaya gelemeyecekler.Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirilecek.Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda Amerika bunun uyguluyor" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan, Çad ve Tunus'u kapsayan Afrika turuna çıktı. Sudan ve Çad ziyaretleri Cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret olma özelliği taşıyor. Turunun ilk durağı olan Sudan ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ilgili soruları da yanıtladı.
CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE BİR İLK!
Kudüs ile ilgili yeni adımlar olabileceğini dile getiren Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:Sudan güçlü tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğumuz dost, kardeş bir ülke. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından gerek Sudan yönetimi gerek halkı bize en anlamlı desteği veren ülkelerin başında gelmiştir. Bu desteği, dayanışmayı hiçbir zaman unutmayacağız. İstanbul'da düzenlenen Kudüs zirvesine Cumhurbaşkanı bizzat katılarak destek vermişlerdir. Ziyaretim Sudan'a Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret olması hasebiyle ayrıca önem taşımaktadır. Sudan Meclisi'ne de hitap edeceğim. Türkiye İş Forumu'na da katılacağız. Geniş bir iş adamı katılımı ile ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz.
Afrika turunun ikinci ayağında Çad'a ziyaret gerçekleştireceğiz. Yine Cumhurbaşkanlığı seviyesinde Çad'a ilk ziyaret. Yaklaşık 7 yıl önce Tunus halkının başlattığı demokrasi yürüyüşü tüm bölge için ilham kaynağı olmuştu. Türkiye bu süreçte Tunus'a en güçlü destek veren ülkelerin başında gelmiştir. İkili ilişkilerimizi stratejik düzeye çıkardık. Bu ziyaretim sırasında da değerli dostum Tunus Cumhurbaşkanı'nı gündemimizdeki konuları ele almak üzere ziyaret ve adımların da planlamasını da yapacağız. 2005'ten itibaren Afrika kıtası ile işbirliğimizin giderek güçlendiğini görüyoruz.
KATİL SÜRÜSÜNÜ AFRİKA'DA DA BARINDIRMAYACAĞIZ
Şu anda Afrika’nın birçok ülkelerinde FETÖ’ye ait okulların onlardan alınmak suretiyle vakfımıza devredildiğini görmenin mutluluğu içerisindeyiz. Bu örgütün birçok Afrika ülkesinde emperyalistlerin uşaklığını, gönüllü taşeronluğunu yaptığını gayet iyi biliyoruz. Hayır, eğitim, diyalog diyerek milleti kandıran FETÖ’cü alçaklar, Afrikalı kardeşlerimizin ihtiyaçları üzerinden de sömürü çarklarını özellikle döndürüyorlar. 15 Temmuz gecesi yaşananlar tüm dünyada bu örgütün gerçek yüzünü ifşa etti. Birçok Afrika ülkesi, darbe teşebbüsünün hemen ardından FETÖ’cüleri sınır dışı etti, örgüte ait okulları Maarif Vakfına devretti. Gün geçtikçe bu sayının arttığını görüyoruz, daha da artacağına inancım tamdır. Bu katil sürülerini Afrika kıtasında da barındırmamakta kararlıyız. Bu ziyaretin bu açıdan da önemli olduğunu düşünüyorum.”
BM'DEKİ TARİHİ KUDÜS OYLAMASI
Amerika'ya çağrımızı yaptık, yapmaya da devam ediyor. Sayın Trump'la da yine görüşme yollarını ararız. Temenni ederim ki sayın Trump da bizi arasın. Başından itibaren İİT Dönem Başkanı olarak biz onların bizi aramalarını özellikle beklemiştik. Bu konuda aranması gereken ülkelerin başında Türkiye geliyor. Çünkü dönem başkanıyız. Bizimle bunun istişaresini yapmış olsaydı herhalde bu yanlışa düşülmezdi diye düşünüyorum. Kendilerini arayabiliriz ama şu anda böyle bir karar yok.
Filistin ile görüşmelerini yapmak suretiyle bunun çalışmalarının birlikte yürütüyorlar. Bu işi bırakmak mümkün değil. Bu işin ikinci adımı başarı ile aşıldı. Bunu üçüncü adım belki dördüncü adım takip edecek. Bütün uluslararası güçler, AB gibi, Arap Ligi gibi, Bağlantısızlar gibi... Bunun çalışmasını da Dışişleri Bakanlığımız yürütüyor.
DOĞU GUTA KRİZİ
Doğu Guta 400 bin kişinin yaşadığı yer. Acil insani yardıma muhtaç insanlar var. Bunları Putin ile görüşerek oradan insanları ülkemize alıp tedavi, bakım yaptıralım istiyoruz. Bizim Genelkurmayımız, istihbarat birimlerimiz atılması gereken adımları atacaklar.
KHK ile alakalı olarak en önemli diyebileceğim şey tek tip elbise meselesi. Bu konuda Adalet Bakanlığı'na inisiyatifi verilen, bayanlarla ilgili çözüm yolları da var. Cezaevine girdiği andan itibaren tek tip elbise anlaşılıyor. Böyle bir şey yok. Kıravatlı, havalı şekilde duruşmalara gelmeyecekler. Bunların içinde tulum giyecek olanlar var. Alt üst şeklinde iki parça giyenler olacak. Bayanların giyim şekli çok daha farklı olarak değerlendirilecek. Bu aslında mağdurların, mazlumların bir talebidir de. Bu sese kulak vermenin de bir adımıdır bu. Bu Türkiye'nin kendine mahsus bir olay değil. Şu anda Amerika bunun uyguluyor. Daha ileri gideceğim, Guantanamo'da tek tip elbiselerle orada bir yaşam şekli oluşturulmuştur. Son meşhur duruşmada ayaklarına zincir vurmuşlardır. Zincirle mahkemeye getirmişlerdir. Türkiye böyle bir uygulama yapmıyor.
KİM NASIL KIYAFET FİYECEK!
Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs" ile "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçunu işleyenler badem kurusu renginde tulum giyecek.
"Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı" suçlarını işleyenlerle, "Devletin güvenliğine karşı suçlar" ile "Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar" nedeniyle örgüt kuran tutuklu ve hükümlüler ise duruşmalara gri renkli tulum giyerek katılacak.
Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri tulum olmayabilecek. Söz konusu madde hükümleri çocuklar ile hamile kadınlar hakkında uygulanmayacak.
Kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bir ay içinde yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenecek. Madde hükümleri, yönetmeliğin yürürlüğe girmesinin ardından uygulanabilecek.
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