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Erdoğan, Kazak Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Kazak Cumhurbaşkanı ile görüştü.15284
  • Giriş : 06.07.2018 / 17:47:00

Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile iki ülke arasındaki ilişk hakkında görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşme, Nazarbayev'in doğum gününü tebrik vesilesiyle gerçekleşti.

Erdoğan ve Nazarbayev'in görüşmesinde, ikili ilişkileri her alanda güçlendirme kararlılığı da teyit edildi.

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