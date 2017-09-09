Erdoğan Kazakistan'a uçtu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından karşılandı.
TRT
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