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Erdoğan Kazakistan'a uçtu

Erdoğan Kazakistan'a uçtu.18984
  • Giriş : 09.09.2017 / 09:37:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

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Beşik Modelleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyarette Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından karşılandı.

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