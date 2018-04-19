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Erdoğan komisyon üyeleri ile bir araya geldi

Erdoğan komisyon üyeleri ile bir araya geldi.17077
  • Giriş : 19.04.2018 / 17:44:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

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Sepet Beşik

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için uyum yasaları ile ilgili komisyon üyeleri ile bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde yapılan ve yaklaşık 4 saat 15 dakika süren toplantıda uyum yasaları ile ilgili yapılacak çalışmalarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bir sunum yapıldı.

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