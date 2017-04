Erdoğan konuştu, ABD Büyükelçisi not aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Swissotel'deki konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a seslendi. Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında ABD Büyükelçisi Bass'ın not aldığı öğrenildi.Erdoğan, "Kuzey Suriye 'de bir devlet kurma teşebbüsü içerisine giren malum bazı cahiller var, 'Cahil cesur olur.' diyorlar ya o da o havalarda, kendine göre bakanlar kurulu oluşturuyor vesaire... Biz bunları karşılıksız bırakmayız ve Kuzey Suriye 'de böyle bir devlet kuruluşuna da asla müsaade etmeyiz" dedi. Erdoğan'dan ABD'ye çok önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı , "Öncelikle ilişkilerimizi terör örgütleri değil, devletler olarak birbirimiz üzerinden yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Terör örgütleri kim ki? NATO üyesi mi? Hayır. NATO'da biz beraberiz. Öyleyse terör örgütlerinden biz niçin yardım istiyoruz ki? Biz varız. Biz bölgede her türlü desteği vermeye hazırız, her türlü koalisyonun içerisinde yer almaya hazırız. Ama bu terör örgütleriyle asla... Çünkü onlar bizim can düşmanlarımızdır" diye konuştu.