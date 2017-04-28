Facebook Twitter Rss

Erdoğan konuştu, ABD Büyükelçisi not aldı

Erdoğan konuştu, ABD Büyükelçisi not aldı.17543
  • Giriş : 28.04.2017 / 14:09:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşurken ABD Büyükelçisi not aldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Swissotel'deki konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a seslendi. Erdoğan'ın yaptığı konuşma sırasında ABD Büyükelçisi Bass'ın not aldığı öğrenildi.

Erdoğan, "Kuzey Suriye'de bir devlet kurma teşebbüsü içerisine giren malum bazı cahiller var, 'Cahil cesur olur.' diyorlar ya o da o havalarda, kendine göre bakanlar kurulu oluşturuyor vesaire... Biz bunları karşılıksız bırakmayız ve Kuzey Suriye'de böyle bir devlet kuruluşuna da asla müsaade etmeyiz" dedi. Erdoğan'dan ABD'ye çok önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı, "Öncelikle ilişkilerimizi terör örgütleri değil, devletler olarak birbirimiz üzerinden yürütmemiz gerektiğine inanıyorum. Terör örgütleri kim ki? NATO üyesi mi? Hayır. NATO'da biz beraberiz. Öyleyse terör örgütlerinden biz niçin yardım istiyoruz ki? Biz varız. Biz bölgede her türlü desteği vermeye hazırız, her türlü koalisyonun içerisinde yer almaya hazırız. Ama bu terör örgütleriyle asla... Çünkü onlar bizim can düşmanlarımızdır" diye konuştu.

Ünlü oyuncu Pelin Öztekin 63 kiloya düştü

Erdoğan'dan Alman komedyene dava!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Sınır karakoluna roketatarlı saldırı!

Sınır karakoluna roketatarlı saldırı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır karakoluna saldırı düzenlendi.

O hastalık Çorum'da hortladı!

O hastalık Çorum'da hortladı!

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı Çorum'da hortladı.

 

Antalya'da alkol yasağı!

Antalya'da alkol yasağı!

Antalya Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama geldi.

Van'dan acı haber: 1 şehit

Van'dan acı haber: 1 şehit

Van'ın Erciş ilçesinde bir güvenlik korucusunun şehit olduğu öğrenildi.

 

Hakkari'de giriş yasaklandı

Hakkari'de giriş yasaklandı

Hakkari il genelinde 25 bölgeye girişlerin yasaklandığı bildirildi.

'AYM, Demirtaş'ı tahliye edecek' iddiası

'AYM, Demirtaş'ı tahliye edecek' iddiası

HDP'li vekil Meral Danış Beştaş, Demirtaş ile ilgili çarpıcı sözler sarfetti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya