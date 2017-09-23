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Erdoğan konuştu, Yunanlar korktu

Erdoğan konuştu, Yunanlar korktu.16429
  • Giriş : 23.09.2017 / 17:21:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Yunanları tedirgin etti.

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Sepet Beşik

Yunanlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, S-400 füzeleriyle ilgili açıklamasından sonra manşetlerden bu açıklamaları verdi.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 füzelerine yönelik tepkilere cevap verirken balistik füzeler için de adımların atılması gerektiğini söyledi.

"Balistik füzeler için adım atmalıyız"

Erdoğan, "Yanı başımdaki Suriye S-400'lere sahipse kendim için sadece S-400 değil S-500, S-600 elde etmeye çabalarım. Bunlar kendimizi korumak yönünde atılmış zorunlu adımlardır. Ayrıca balistik füzeler için de adım atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yunan tedirgin oldu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri, Yunanistan'da paniğe neden oldu.

Ülkede yayın yapan Dimokratia gazetesi, haberi "Erdoğan, balistik füze almakla tehdit ediyor" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

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