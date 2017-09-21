Erdoğan konuşurken salon karıştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yaptığı konuşma provoke edilmek istendi.
ABD'de müslüman toplumuyla buluşma programında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a küçük bir grup protesto gösterisinde bulundu. Duruma salondakiler sert bir şekilde tepki gösterirken, kısa sürede sona eren protestonun ardından tekrar konuşan Erdoğan "3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesinin himayesinde Marriott Marquis Otel'de düzenlenen "Türk Amerikan ve Amerikalı Müslüman Toplumuyla Buluşma" programında konuştu.
ABD New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken salonda protesto gösterisi yapanlar ortalığı karıştırdı. Salonda kargaşa çıkarken Erdoğan tartışma sırasında kürsüde bekledi.
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Erdoğan konuşmasında, "Bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman, 'Rohingyalı Müslümanları Budistler öldürdü.' diye bir ifade kullanmadık. Katliamı Budistler yapıyor ama biz bunu kullanmadık. Şimdi buradan Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum, insancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki 'İslami terör' ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz." dedi.
"BİZİM DİNİMİZE KİMSE TERÖRÜ YAKIŞTIRMA HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir insan bir insanı eğer öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin ilkesidir. Terörü bir akide meselesi, itikadi bir mesele haline getiren, bizim dinimize kimse terörü yakıştırma hakkına sahip değildir. Kimse DEAŞ'ı İslam olarak, Müslüman olarak ifade etmesin. DEAŞ'ın İslamla alakası yoktur, bir terör örgütüdür." diye konuştu.
"HRİSTİYAN TERÖRÜ' 'YAHUDİ TERÖRÜ' 'BUDİST TERÖRÜ' DİYE BİR ŞEY İŞİTTİNİZ Mİ?"
Erdoğan "Dünyanın her yerinde farklı inanç gruplarına mensup kişiler tarafından düzenlenen terör eylemleri oluyor. Ancak sadece fail Müslüman ise bunun adı 'İslami terör' olarak ifade ediliyor. Şayet fail başka bir inanca mensup ise bu eylem adli vaka sınırının ötesine geçirilmeden gündemden düşürülüyor. Bugüne kadar hiç 'Hristiyan terörü', 'Yahudi terörü', 'Budist terörü', şayet kişi herhangi bir inanca mensup değilse 'Ateist terörü' diye bir şey işittiniz mi?"
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