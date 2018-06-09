Erdoğan, Kral ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
Türkiye olarak Ürdün’ün birlik ve beraberliğine, ekonomik refahına büyük önem verdiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral 2. Abdullah’a, Ürdün’de hükümeti kurmakla görevlendirilen Ömer Er-Rezzaz’a başarılar dilediğini de belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, Kudüs’ün statüsünü korumayı amaçlayan ortak çabalara da değindikleri görüşmede, Türkiye-Ürdün arasındaki ikili ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiler.
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