Erdoğan kritik toplantıya katılıyor
Ankara'nın gündemi yoğun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güvenlik Değerlendirme Toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik isimleri konuk edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu takdim edecek Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisi Luc Joseph Okio, Lübnan Büyükelçisi Ghassan Moallem, Güney Kore Büyükelçisi Choı Hong-Ghı ile Filistin Yasama Meclisi Türkiye Dostluk Grubu heyetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
TRT
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