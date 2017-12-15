Erdoğan Kudüs mitingine bağlandı!
İsrail'in Kudüs'ü başkent ilan etmesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bu kararı tanıması sonrası Türkiye'den tepkiler gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kudüs mitingine bağlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Altunizade'deki Hz. Ali Camii'inde kıldı. Cuma namazı için Kısıklı'daki evinden çıkan Erdoğan'ın makam aracına el sallayan bir vatandaş sesini duyuramadı.
Cuma namazının ardından Beylerbeyi Sarayı'na geçen Erdoğan, yolda makam aracını durduran bir başka vatandaşla sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'da Konya Mevlana Meydanı'nda devam eden "Davamız Kudüs Büyük Konya Buluşması" mitingine canlı yayınla bağlanıp bir konuşma yapıyor.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
ABD'nin bu kararının iptali için BM nezdinde girişimler başlatıyoruz. ABD altında imzası olan BM kararına aykırı davranmıştır. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu hak gaspına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız.
Mevlamızın inayeti ile şu an aleyhimize görünen bu dönemi inşallah hayra tebdil edeceğimize inanıyorum. Amerika'nın attığı bu adımla Fİlistin'deki işgal dünyanın gündemine gelmiştir. Unutulan Filistin meselesi yeniden milyarlarca Müslüman tarafından sahiplenildi. 1937'den bugüne dek Filistin topraklarının parça parça İsrail'e nasıl verildiğini bende yaptığım sunumlarda ifşa ettim. Cüneydi'nin nasıl taciz edildiğini gördük, kucağında bir annenin nasıl şiddete uğradığını gördük.. İşte İsrail, Siyonizm, Evangelist mantık budur. İşte tüm bunlarla beraber tüm insanlığın adalete ve hukuka saygılı bir şekilde bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımıza inanıyorum.
HÜRRİYET
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