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Erdoğan, kulüpler birliği üyelerini kabul etti

Erdoğan, kulüpler birliği üyelerini kabul etti.24422
  • Giriş : 02.10.2017 / 17:45:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kulüpler birliği üyelerini kabul etti.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek ve kulüpler birliği üyelerini kabul etti.

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