Erdoğan, kulüpler birliği üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Özbek ve kulüpler birliği üyelerini kabul etti.
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