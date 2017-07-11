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Erdoğan Kur'an okudu!

Erdoğan Kur'an okudu!.29937
  • Giriş : 11.07.2017 / 14:56:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Şehitliği'nde Kur'an okudu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın darbeye kalkıştığı 15 Temmuz'da yaşamını yitiren vatandaşlarımız için 15 Temmuz Şehitliği'nde Kur'an okudu.

Ziyarette Erdoğan ve Yıldırım’a, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve çok sayıda vatandaş karşıladı.

Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ında Kur’an okuduğu öğrenildi.

Mezar başında Kur’an-ı Kerim okunurken Erdoğan ve Yıldırım buradan da Şehzadebaşı Cami’ne geçti.

HÜRRİYET

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