Erdoğan: Kutuplaşmaya geçit yok!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İzmir'de gerçekleştirilen ve 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı hakkında konuştu.
Erdoğan açıklamasında birlik mesajı verdi ve toplumu kutuplaştırmaya kimsenin gücünün yetmeyeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin, "Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, İzmir'deki terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "İzmir'deki terör saldırısını kınıyor; büyük bir faciayı önleyen şehit polisimize ve hayatını kaybeden katibimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Terörün milletimizi korkutma, devleti yıldırma ve toplumu kutuplaştırma girişimlerine asla geçit vermeyeceğiz. Bu hain saldırılar, güvenlik güçlerimizin kararlılığını, milletimizin birlik ve beraberliğini daha da pekiştirmektedir. Ülkemizin ve milletimizin huzuruna kasteden bu menfur saldırıyı tekrar kınıyor, yaralanan vatandaşlarımıza da Allah'tan acil şifa diliyorum."
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