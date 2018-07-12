Erdoğan'la Aliyev ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Brüksel'de liderle buluştu. Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğü öğrenildi.
Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Dün başlayan zirve kapsamında temaslarına devam eden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bosna Hersek Konseyi üyesi Bakir Izetbegovic ile bir araya geldi.
TRT
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