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Erdoğan'la Aliyev ile görüştü

Erdoğan'la Aliyev ile görüştü.17105
  • Giriş : 12.07.2018 / 14:52:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Aliyev ile görüştü.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için gittiği Brüksel'de liderle buluştu. Erdoğan'ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğü öğrenildi.

Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Zirvede Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Dün başlayan zirve kapsamında temaslarına devam eden Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Bosna Hersek Konseyi üyesi Bakir Izetbegovic ile bir araya geldi.

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