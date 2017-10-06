Erdoğan'la görüşen belediye başkanı açıkladı!
İstifa tartışmaları ile gündeme gelen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşme gerçekleştiren Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur, görevinin başında olduğunu belirtti.
Daha önce kulislerde Balıkesir Belediye Başkanı Edip Uğur’la ilgili sıkıntı yaşandığı iddia edilmişti.
Uğur’un ise “İstifa etmiyorum, istiyorsanız siz görevden alın” mesajı gönderdiği, bağımsız olarak başkanlığa devam etme kararı aldığı öne sürülmüştü.
Uğur ise bu iddiaları yalanlamış ve "17 yıldan bu yana AK Parti'mizin bütün kademelerinde görev yapan bir nefer olarak, Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlattığımız kutlu yolculuğumuza ilk günkü aşk ve şevk ile devam ettiğimizi milletimize saygı ile duyuruyorum" demişti.
HÜRRİYET
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