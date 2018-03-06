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Erdoğan'la görüştü diye gözaltına alındı

Erdoğan'la görüştü diye gözaltına alındı.17959
  • Giriş : 06.03.2018 / 11:22:00
  • Güncelleme : 06.03.2018 / 11:50:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü diye gözaltına alındı.

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Kudüs direnişinin sembolü olan ve işgalci İsrail askeri tarafından bir önceki Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen 15 yaşındaki Fevzi Cüneydi gözaltına alındı.

Babası Muhammed'in sağlık sorunları nedeniyle Türkiye'ye gelmek için uçağa binmeye hazırlanırken gözaltına alınan ve aynı gün serbest bırakılan Fevzi'nin mahkemeye kadar yurtdışına çıkması yasaklandı. Fevzi ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin ardından Filistin'de başlayan Kudüs direnişinde, 'İsrail askerlerine taş attığı' iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Ailesinin geçimini sağlamak için okulu bırakan Fevzi, Türkiye'nin 3 bin dolarlık kefaletini ödemesiyle 19 Aralık'ta serbest bırakılmıştı

İsrail askerleri omzunu kırdığı için çalışamayacak durumda bırakılmıştı. Sabah'a bilgi veren Fevzi Cuneydi, askerlerin kendisine gözaltı süresince kötü davrandıklarını, Recep Tayyip Erdoğan'la ne görüştüğüne ilişkin sürekli sorular sorduklarını, kendisini darp ettiklerini ve mayısta görülmesi beklenen mahkemesinin sürekli ertelenerek yurtdışına çıkışının tamamen yasaklanacağını kendisine söylendiğini belirtti.

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