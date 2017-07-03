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Erdoğan'la Trump ne konuştu?

Erdoğan'la Trump ne konuştu?.15404
  • Giriş : 03.07.2017 / 08:08:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, birçok konuda fikir alışverişinde bulundu. Erdoğan, Trump'a ABD ziyareti sırasında PKK yandaşlarının provokasyonu sonucu tutuklanan Türkleri sordu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında sadece bölge ve dünya sorunlarını gündeme getirmedi aynı zamanda "vatandaş diplomasisi" de yaptı. Erdoğan, ABD'ye yaptığı seyahatte kendisine sevgi gösterisinde bulunmak için gelen Türklere, terör örgütü PKK yandaşlarının saldırması üzerine çıkan olaylar nedeniyle tutuklanan Türklerin durumunu gündeme getirdi. Trump, "ilgileneceğim" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün yapılan il başkanları toplantısında Trump görüşmesiyle ilgili bazı ipuçlarını paylaştı. Bolu İl Başkanı söz alarak, "Sizin ABD ziyaretiniz sırasında terör örgütü PKK'lıların saldırısına uğradıkları halde tutuklanan Türklerden biri Bolulu. Annesi geçen günlerde bana geldi. Çok üzgün ve mağdur durumda. Bizden yardım istedi. Acaba sizin bir şey yapmanız, serbest bırakılmaları için devreye girmeniz mümkün mü" diye sordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile yaptığı konuşmada kendisinin Washington'da yaşanan bu olayı gündeme getirdiğini, durumu anlattığını ve bu konuda adım atılmasını istediğini belirtti. Erdoğan, bunun üzerine Trump'un kendisine "Bu konuyla kendim ilgileneceğim" yanıtı verdiği bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'vatandaş diplomasisi' yürüttüğü olay şöyle meydana gelmişti: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son ABD ziyareti sırasında, Washington'daki Türk Büyükelçiği Rezidansı önünde aralarında Türk asıllı ABD ve Kanada vatandaşlarının da bulunduğu bir grup toplandı. Terör örgütü PKK üyesi bir başka grup da binanın önünde Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aleyhine sloganlar atmaya başladı. ABD polisinin aldığı yetersiz güvenlik önlemlerinden de cesaret alan PKK'lılar ellerinde Türk bayrakları olan guruba sataştı. Olaylar sırasında 11 kişi yaralandı. Erdoğan'ın korumalarının müdahalesi üzerine terör örgütü yandaşları kaçarak dağıldı. Olaylardan sonra iki Türk hemen tutuklandı.

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