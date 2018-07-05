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Erdoğan, Leyla'nın babasını aradı

Erdoğan, Leyla'nın babasını aradı.15237
  • Giriş : 05.07.2018 / 09:21:00

Erdoğan, Ağrı'da günler sonra cansız bedeni bulunan Leyla'nın babasını aradı.

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü kaybolan ve 18 günün sonunda cansız bedeninen ulaşılan 3,5 yaşındaki Leyla için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefona sarıldı.

Minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir, Erdoğan'ın kendisine, "Kardeşim sen hiç merak etme, ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Bulacağız failleri. Talimatlar verildi." dediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Ağrı'da, Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolan ve kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ailesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla aradı. Leyla'nın babası Nihat Aydemir, Erdoğan kendisine, "Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Bulacağız failleri. Talimatlar verildi." dediğini söyledi.

"BEN TAKİPÇİYİM, TALİMATLAR VERİLDİ"

Cumhurbaşkanı ile yaptıkları görüşmeyi anlatan baba Nihat Aydemir, "Tüm bakanlar aradı. Cumhurbaşkanımız aradı. 'Kardeşim sen hiç merak etme ne gerekiyorsa yapılacak. Ben takipçisiyim. Allah'ın izniyle bulacağız failleri. Herkese gerekli talimatlar verildi' dedi.

"ONA GÜVENİYORUZ"

Nihat Özdemir, "Bizim umudumuz var. Allah'ın izniyle o cani bulunacak. Cumhurbaşkanı söz verdi, ona güveniyoruz." dedi.

TRT

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