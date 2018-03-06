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Erdoğan: Lütfen bu yayınları kesintiye uğratın

Erdoğan: Lütfen bu yayınları kesintiye uğratın.14168
  • Giriş : 06.03.2018 / 17:55:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, medyaya çağrıda bulundu.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar Günü ile ilgili yaptığı açıklamasında annelere ihanet edenlerin sayısının artmaya başladığını dile getirdi ve bu konuda yayın yapan medyaya çağrıda bulundu.

Erdoğan, "Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Televizyonların yayınları da bu işi iyice zıvanadan çıkartıyor. Onun için medyaya da sesleniyorum. Lütfen bu yayınlarınızı kesintiye uğratın. Yoksa milleti çileden çıkartacaksınız" dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:  "Şunu unutmayalım, sevgililer sevgilisi Peygamberimiz, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' buyuruyor. Babaların ayakları altındadır demiyor. O yüce makamı anneye teslim eden bizim dinimiz. Ben de diyorum, annelerinizin ayaklarının altını öpün. Annelere ihanet edenler son zamanlarda biraz artmaya başladı. Televizyonların yayınları da bu işi iyice zıvanadan çıkartıyor. Onun için medyaya da sesleniyorum. Lütfen bu yayınlarınızı kesintiye uğratın. Yoksa milleti çileden çıkartacaksınız. Ama ben buradan milletime sesleniyorum, annelerinizin ayaklarının altını öpün. Anneler nazlıdır, çeker ayağını, çektiği zaman sen de annene de ki, 'anne cennetin kokusunu bana çok mu görüyorsun?' Bu anne evlat ilişkisini çok daha ilerilere taşıyacak ve aile zenginliğini artıracak olan adımdır. Cuma günü Genel Merkezimizde düzenlenen Siyaset Akademisinin açılış töreninde olacağız. Hafta sonu da Cumartesi Mersin, Antalya kongrelerimizi yapacağız. Pazar günü Bolu, Sakarya il kongrelerimizde milletimizle ve teşkilatlarımızla kucaklaşacağız."

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