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Erdoğan maçı makam aracında izledi

Erdoğan maçı makam aracında izledi.14492
  • Giriş : 07.10.2017 / 10:06:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçı makam aracında izledi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli takımımızın İzlanda ile karşı karşıya geldiği maçı makam aracında izledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için kampın yapılacağı Afyonkarahisar'daki otele geldi.

MADURO İLE YEMEKTEN SONRA UÇAKLA GİTTİ

Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro onuruna Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen yemeğin ardından "ANA" uçağı ile saat 22.00'de Afyonkarahisar'a geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan da kente geldi.

İZLANDA MAÇINI CANLI İZLEDİ

Otele girişi sırasında Erdoğan'ın, makam aracında bulunan televizyon ekranından A Milli Futbol Takımı'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde İzlanda ile yaptığı maçı izlediği dikkati çekti. Erdoğan'ın yarın sabah yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak toplantı, pazar günü öğleden sonra değerlendirme konuşmasıyla sona erecek.​

TRT

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