Erdoğan, Madagaskar'da konuştu!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Madagaskar'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında 2 ülke arasındaki ekonomik işbirliği ile ilgili bilgi verdi ve yeni projeleri anlattı.
Erdoğan'ın konuşmasında ön plana çıkan başlıklar
Bölgemizdeki istikrarsızlık nedeni ile son 2 yıldırı sıkıntı yaşasak bile turizmin önemini çok iyi biliyoruz.
Dev projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz.
Bölgemizdeki bir çok ülkeyle birlikte ortak projeler geliştirp, verimli işbirlikler yapıyoruz. Dostlarımızla işbirliği kıskançlık yaratmaz.
Sizinde dediğiniz gibi tek ağaçtan orman olmaz. Güç birliği yapılmadan başarıya ulaşılmaz. Madagaskar'ı dost bir ülke olarak görüyoruz. Bunun için ekonomik ilişkilerimizi, ilişkilerimizin derinliğine yakışır bir seviyeye ulaştırmak istiyoruz.
Madagaskar'la aramızdaki ticari işbirliği gerçek potansiyelini yansıtmıyor.
Madagaskar'dan istanbul'a İstanbul'dan Madagaskar'a gidiş gelişler bundan sonra daha kolay olacak. THY'nin güçlenen varlığı ilişkilerimiz güçlendiren en büyük işarettir.
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