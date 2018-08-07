Erdoğan, Maduro ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikaste girişilen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu arayarak, saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.
NTV
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