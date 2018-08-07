Facebook Twitter Rss

Erdoğan, Maduro ile görüştü

Erdoğan, Maduro ile görüştü.16619
  • Giriş : 07.08.2018 / 08:50:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro ile görüştü.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suikaste girişilen Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu arayarak, saldırıdan dolayı geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece gerçekleşen telefon görüşmesinde Başkan Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya, Ulusal Muhafız Birlikleri’nin kuruluş törenleri sırasındaki saldırı girişiminden dolayı geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaralanan ulusal muhafız birliği mensuplarına da acil şifalar dilediği kaydedildi.

NTV

İran: ABD pişman olacak

Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın yeni adresi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

AK Parti'den flaş Kongre açıklaması

AK Parti'den flaş Kongre açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kongre ile açıklama yaptı.

İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti'de bir istifa daha!

İYİ Parti kurucu ve GİK üyesi Mehmet Fatih Eryılmaz istifa etti.

 

İYİ Parti'de şok istifa

İYİ Parti'de şok istifa

İYİ Parti Kurucu Üyesi ve GİK Üyesi Yusuf Halaçoğlu istifa etti.

Saadet Partisi kurultayı ileri tarihe erteledi

Saadet Partisi kurultayı ileri tarihe erteledi

Saadet Partisi, yerel seçimler nedeniyle 2018'de yapılacak kongreyi ileri bir tarihe erteledi.

 

Erdoğan o 400 projeyi açıkladı!

Erdoğan o 400 projeyi açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '100 günlük eylem planı'nı bugün açıkladı.

AK Parti'den ABD'ye sert tepki!

AK Parti'den ABD'ye sert tepki!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Brunson tavrına AK Parti'den tepki geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya