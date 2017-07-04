Erdoğan, May ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May ile konuşan Erdoğan, Kıbrıs müzakerelerinin çözüme kavuşmasının önemini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel konular çerçevesinde Kıbrıs Konferansı'nın gidişatına dair görüş teatisinde bulunuldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve May, Kıbrıs müzakerelerinde tıkanıklığın aşılarak, her iki taraf için de adil, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.
Ekonomik ilişkiler ve savunma sanayi başta olmak üzere ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit eden iki lider, terörün her türüyle mücadele konusundaki iş birliğini daha da güçlendireceklerini belirtti.
Erdoğan ve May, G-20 zirvesinde Hamburg'da görüşebileceklerini de ifade etti.
May'in görüşme vesilesiyle, terör örgütünün son günlerde AK Parti ilçe başkan yardımcılarına yönelik suikastlerini kınadığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziyelerini ilettiği kaydedildi.
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