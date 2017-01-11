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Erdoğan, Meclis Başkanı'nı ziyaret etti!

Erdoğan, Meclis Başkanı'nı ziyaret etti!.11302
  • Giriş : 11.01.2017 / 13:47:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ı hastanede ziyaret etti.

Yoğun bakımda olan İsmail Kahraman'ın yakınları ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın eşlik etti.

Aydın, Meclis Başkanının sağlık durumu ile ilgili sorusuna, "Sağlık durumunda bir sıkıntı yok, gayet iyi. Uygun bir ortamda doktorlarımız gerekeni yapıyor. Sağlığı son derece iyi, değerleri çok iyi, morali yerinde. En kısa sürede normal servise çıkacaktır. Cumhurbaşkanımızın bir ziyareti oldu, iyi oldu, moral oldu” şeklinde cevap verdi.

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