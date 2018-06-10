Facebook Twitter Rss

Erdoğan, Mehmetçik ile iftar yaptı

Erdoğan, Mehmetçik ile iftar yaptı.12706
  • Giriş : 10.06.2018 / 12:02:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmetçik ile iftar yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile iftar yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kayseri’deki 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Orgeneral Akara burada yaptığı konuşmada;

“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla görev yapan tugay birliklerinin terörle mücadelede yurt içi ve sınır ötesinde çukur operasyonları, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Afrin’de çok önemli başarılar elde ettiğini, Bu başarılarda en büyük payın aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ait olduğunu, 1’inci Komando Tugayından 1964’ten bugüne kadar 417, son üç yılda 76 kahraman silah arkadaşımızın şehitlik mertebesine ulaştığını, Asil milletin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade etmiştir.

TRT

Macron: G6 tek başına 1'den büyüktür

Akşener: Eşim benim için evden kaçtı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan'dan UBER çağrısı

Başbakan'dan UBER çağrısı

Başbakan Binali Yıldırım, UBER konusunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'dan İnce'ye istifa çağrısı!

Erdoğan'dan İnce'ye istifa çağrısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce'nin istifa açıklamasını yorumladı.

 

Akşener: Eşim benim için evden kaçtı

Akşener: Eşim benim için evden kaçtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, evliliğine dair açıklama yaptı.

Erdoğan'dan af açıklaması

Erdoğan'dan af açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'nin af çağrısına yanıt verdi.

 

Akşener'den çiftçilere müjde!

Akşener'den çiftçilere müjde!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, çiftçilere müjdeli haberi verdi.

Başbakan: Çıkmışlar yıkacağız diyorlar

Başbakan: Çıkmışlar yıkacağız diyorlar

Başbakan Binali Yıldırım, Muharrem İnce'nin Külliye ile ilgili açıklamalarını yorumladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya