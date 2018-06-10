Erdoğan, Mehmetçik ile iftar yaptı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 1'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile iftar yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Kayseri’deki 1’inci Komando Tugay Komutanlığı’nda düzenlenen iftar yemeğine katıldı.
Orgeneral Akara burada yaptığı konuşmada;
“Ölürsem şehit, kalırsam gazi” anlayışıyla görev yapan tugay birliklerinin terörle mücadelede yurt içi ve sınır ötesinde çukur operasyonları, Fırat Kalkanı Harekâtı ve Afrin’de çok önemli başarılar elde ettiğini, Bu başarılarda en büyük payın aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize ait olduğunu, 1’inci Komando Tugayından 1964’ten bugüne kadar 417, son üç yılda 76 kahraman silah arkadaşımızın şehitlik mertebesine ulaştığını, Asil milletin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, binlerce yıllık şanlı tarihinden süzülüp gelen köklü gelenekleri, milli ve manevi değerleri ile anayasada belirtilen çerçevede ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başında olduğunu,
Türk Silahlı Kuvvetlerinin asil milletinin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece-gündüz, yaz-kış, dağ-bayır demeden başta FETÖ, PKK/PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütleri olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve sınır ötesinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürdüğünü ifade etmiştir.
TRT
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