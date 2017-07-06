Erdoğan-Merkel görüşmesinin saati belli oldu
G20 Zirvesi için Almanya'ya giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kritik görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan bugün saat 21.30 ile 22.15 arası Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile buluşacak.
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