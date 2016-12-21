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Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon

Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon.12271
  • Giriş : 21.12.2016 / 08:13:00
  • Güncelleme : 21.12.2016 / 08:12:05

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merkel ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da yaşanan ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısı ile ilgili Merkel'i arayarak taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini sundu.

Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda da Şansölye Merkel'i bilgilendirdiği kaydedildi.

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