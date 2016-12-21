Erdoğan'dan Merkel'e kritik telefon
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da yaşanan ve 12 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan terör saldırısı ile ilgili Merkel'i arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Berlin'deki saldırı nedeniyle Şansölye Merkel'e ve onun şahsında tüm Alman halkına taziyelerini sundu.
Berlin'de 12 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırıdan derin üzüntü duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta kurbanların aileleri olmak üzere Almanya'nın acılarını paylaştığını belirterek, yaralılara şifa diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, görüşme vesilesiyle, Halep'teki tahliye süreci ve insani yardımlar konusunda da Şansölye Merkel'i bilgilendirdiği kaydedildi.
DİĞER HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı tutuklandı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nın danışmanı FETÖ'den tutuklandı.
Kılıçdaroğlu'ndan El Bab açıklaması geldi
Kılıçdaroğlu, El Bab operasyonu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Meclis'ten geçti! Para ve hapis cezası
Sınai Mülkiyet Kanun Tasarısı'nın ilk dört bölümünde yer alan 112 madde Meclis'ten geçti.
Kılıçdaroğlu'ndan Putin'e mektup
Kılıçdaroğlu, yaşanan kötü hadise nedeniyle Vladimir Putin'e mektup yazdı.