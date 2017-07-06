Erdoğan, Merkel ile görüştü
Günlerdir konuşulan buluşma sona erdi.
Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak için geldiği Hamburg'da, ilk olarak Merkel ile bir araya geldi.
Kempinski Atlantik Otel'de gerçekleşen basına kapalı görüşme TSİ 21.36'da başladı. Görüşmede, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, basının karşısında el sıkıştıktan sonra görüşmeye geçti.
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