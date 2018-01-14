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Erdoğan mesajı çok net verdi!

Erdoğan mesajı çok net verdi!.17331
  • Giriş : 14.01.2018 / 16:10:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu ile ilgili ilk kez bu kadar net mesaj verdi.

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Erdoğan, dünyaya seslenerek "bizi izlesinler" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

İşte şimdi Amerika isimler değiştiriyor. “Suriye Demokratik Güçleri” Bunları artık yutmuyoruz. Gidin başka yerlere anlatın. İkide bir isim değiştirmek suretiyle Amerika bizi mi aldatacaksın? Ve açık ve net söylüyorum. Tüm batıya sesleniyorum. Terör örgütlerinin bir başka terör örgütüyle mücadelesine teşne hale getirilmesine fırsat veren ülkeler ikili ilişkilerimizi zedeliyor, bunu bilmeleri lazım.

Onun için terörist Gabar’da da teröristtir, Kandil’de Sincar’da Afrin’de de teröristtir. Birileri bu katil sürüleri arasında ayrım yapabilir. Ama Suriye’deki teröristleri de ülkemizdeki teröristleri de biz çok iyi biliyoruz. Ne dedim? Bir gece ansızın gelebiliriz.

“TÜRKİYE BU ŞER ŞEBEKELERİNİN TOPUNU BİRDEN MEZARA GÖMEBİLECEK İMKANA SAHİPTİR”

Geceler çok özgürlüklere gebedir. Onun için bizim gecelerimiz de bunlara çok gebe. Bizi izlesinler ve şu anda sınırlarımızdaki en ufak bir taciz bizim için atılması gereken adımların işaret fişeğidir. Ve kimi ülkeler resmi olarak terörist kabul ettiklerini meşrulaştırmaya çalışabilir. Ama bizim için terörist her yerde teröristtir. Türkiye bu şer şebekelerinin topunu birden mezara gömebilecek imkana sahiptir. Bak şimdi gelirken tepemizde ATAK helikopterlerimizi gördük. Bunlar bizim şu 15 yıllık iktidarımız döneminin şu anda ordumuza kazandırdığı yerli helikopterlerimizdir.

“GÜNEY SINIRIMIZI TERÖRDEN ARINDIRMA OPERASYONUNU AFRİN İLE DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Önümüzdeki günlerde inşallah güney sınırımızı terörden arındırma operasyonunu Afrin ile devam ettireceğiz. Bu süreçte müttefiklerden beklentimiz aramızdaki köklü ilişkinin ruhuna uygun davranmaktır. Ne kadar gerçek, sahte olduğu ayan beyan ortaya çıkacaktır. Biz bölgede Amerika ile ortak çıkarlarımıza inanıyor, birlikte hareket edeceğimize inanıyoruz. Zira dönem Türkiye’ye destek olma dönemidir. Biz kendilerinden Türkiye’nin meşru çabalarına destek olmalarını bekliyoruz.

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