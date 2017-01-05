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Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti!

Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti!.20109
  • Giriş : 05.01.2017 / 13:07:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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