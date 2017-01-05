Erdoğan, MİT Müsteşarı Fidan'ı kabul etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
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