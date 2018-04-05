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Erdoğan, MİT Müsteşarı ile buluştu

Erdoğan, MİT Müsteşarı ile buluştu.21834
  • Giriş : 05.04.2018 / 15:42:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT Müsteşarı ile buluştu.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan ile buluştu. Külliye'deki kritik toplantıya Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

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