Erdoğan, MİT Müsteşarı ile buluştu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan ile buluştu. Külliye'deki kritik toplantıya Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.
TRT
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