Erdoğan miting öncesi hastanede
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Ankara mitingi öncesi hastanede trafik kazasında ağır yaralanan acil tıp teknisyeni Burhan Aydın'ı ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da trafik kazasında ağır yaralanan acil tip teknisyeni Burhan Aydın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
TRT
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