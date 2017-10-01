Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması!

Giriş : 01.10.2017 / 19:44:00

01.10.2017 / 19:44:00 Güncelleme : 01.10.2017 / 19:49:54

Son günlerde tartışma konusu olan MTV zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş bir açıklama yaptı.