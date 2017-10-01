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Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması!

Erdoğan'dan MTV zammı açıklaması!.15839
  • Giriş : 01.10.2017 / 19:44:00
  • Güncelleme : 01.10.2017 / 19:49:54

Son günlerde tartışma konusu olan MTV zammı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş bir açıklama yaptı.

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Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın açıkladığı vergi zamlarında en çok dikkat çeken konulardan olan MTV zammına ilişkin Cumhurbaşkanı'ndan flaş bir açıklama geldi.

Erdoğan, "Daha önce motorlu taşıtlara olan zam oranı, aslında çok çok yüklü bir zam oranı değildi. Ama şu andaki zam oranını Bakanlar Kurulumuz tekrar bir değerlendirirse, o değerlendirmeden sonra ne yapabilir, tekrar bir düşürme olur mu olmaz mı, o tabi hükümetimizin takdiridir" diye konuştu.

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