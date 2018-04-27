Erdoğan: Muhalefetin Soros'u çoktur
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 CHP'linin İYİ Parti'ye geçmesi ile ilgili konuştu ve siyaset mühendisliği yaptıklarını belirterek CHP'ye yüklendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır'' dedi. Erdoğan, ''Şimdi tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Muhalefetin Soros'ları çoktur'' ifadesini de kullandı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
''Erken seçim kararında o dar zamanda tüm istişare kanallarını harekete geçirdik. Grup konuşmamın ardından başlayarak Sayın Başbakan ile grup başkanvekillerimizle hukukçularımızla sürekli istişare halinde olduk. Siyaset tek kişilik bir oyun olsaydı o zaman ne bunca insana emeğe ihtiyaç kalırdı.
''BU ÜLKEDE DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN...''
Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirenlere bakmalıdır. Bunları sen seçmedin millet seçti.
''AĞLATARAK KENDİ EVİNDEN GÖNDERİYORSUN''
15 milletvekili, bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar. 24 Haziran seçimleri durduk yere ortaya çıkmış değildir. Türkiye bu noktaya gerçekten çok hayati tarihi hadiselerin ardından ulaşmıştır. Biz terör örgütleriyle mücadele ederken birilerinin de başka hesaplar içinde olduğunu 15 Temmuz darbe girişimiyle müşahede ettik.
''İŞTE MEYDAN, ÇIK''
Ana muhalefet partisinin eskiden beri sergilediği hadi seçime gidelim kuru sıkı efelenmelerini ciddiye almıyorduk. MHP'nin yaptığı erken seçim çağrısı üzerinden önemle durmamız gereken farklı bir iklimin oluşmasına yol açtı. Hodri meydan mı diyorsun? İşte meydan, çık. Şartlar bizi erken seçim çağrılarını daha fazla karşılıksız bırakamayacağımız bir noktaya getirdi.
''ARTIK 2 KONGREMİZ VAR''
Artık 2 kongremiz var. Bir tanesi İzmir bir tanesi de İstanbul. Kadın Kollarımız Gençlik Kollarımız da kongrelerini aynı heyecanla tüm Türkiye'de gerçekleştirdiler. AK Parti'yi milletimizle birlikte kurduk.
''MUHALEFETİN BU ÜLKEDE SOROS'LARI ÇOKTUR''
Ne şekilde bu noktaya gelinmiş olursa olsun erken seçimleri, milletimizle bir kez daha hasbihal etme, yaptıklarımızı hatırlatma, yapacaklarımızı anlatma vesilesi olarak görüyoruz. Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir. Ellerinin ayaklarının birbirine dolaşmasından anladığımız kadarıyla şimdi tüm umutlarını 24 Haziran'a bağladılar. Şunu unutmayın, muhalefetin bu ülkede Soros'ları çoktur. Bunlar sadece içeriden değil aynı zamanda dışarıdan destekli Soros'lardır. Bunların kim olduğunu, hangi kaynaklardan beslendiğini de gayet iyi biliyoruz. Gün ola harman ola. Tüm güçlerini Türkiye'yi yönetmeye talip olmak üzere değil, sadece ve sadece şahsıma ve AK Parti'ye olan husumetlerini ortaya dökmek için seferber etmiş durumdalar. Ama işte buradan ilan ediyorum; yine başaramayacaksınız.
KILIÇDAROĞLU'NA: YUMUŞAKSIN, EKONOMİYİ ÇOK İYİ BİLİYORSUN GEL ADAY OL
Bakıyorsunuz ana muhalefetin başındaki zat kendine göre Cumhurbaşkanı tanımı yapıyor. Ya sen bu tanıma en uyan insansın, niye olmadın? Senden daha iyisi olur mu?Sen bu tanımın ta kendisisin. Yumuşaksın, ekonomiyi çok iyi biliyorsun gel aday ol. Hala arayıştasın. Bulamazsın çünkü senden daha iyisi yok. Sende her numara var. Sabah başkasın akşam başkasın. Çok yumuşaksın. Herhalde bir tane bulacaktır. Bunların ne projeleri ne vizyonları var. Cumhurbaşkanı adayı belirlemek için yaptıkları mesainin yarısını 'bu kişi milletin karşısına çıktığında ne söyleyecek, Cumhurbaşkanı olduğunda ne yapacak?' sorularının cevaplarına hasretseler, belki daha çok mesafe katedecekler. Ama öyle bir derde, niyete, vizyona kesinlikle bunlar sahip değiller.
''KILIÇDAROĞLU'NUN ÇÖKERTTİĞİ SSK'YI MI ANLATACAKLAR?''
Bunlar eğitimle ilgili ne diyecekler? Sağlıkla ilgili ne diyecekler? Kılıçdaroğlu'nun o çökerttiği SSK'yı mı anlatacaklar? Tarımda ulaşımda adalette enerjide ne yaptık diyecekler? Yaptıkları hiçbir şey yok ki yapacakları olsun. Ana muhalefetin başında olana kalsa Cudi'ye Kandil'e gitme orada ne işin var Ankara'da otur. Fırat Kalkanı ne işin var orada? O zaman Hatay'a niye gittin? Çünkü biz Hatay'a gittik. Yürüyeceksin Kemal yürüyecek arkandan şimdi böyle bir durum var. Plan proje her şey bizde. O da kırmıyor bizi geliyor arkamızdan. Ama Reyhanlı'ya değil. Oraya geliyor oraya gelmesinde bile fayda var. Spor sanat o camia yanında değil.
''BUNLARA KALSA MARMARAY'I AVRASYA'YI İMHA EDERLER''
Diğerleri milletimize ne vaadediyorlar? Terör örgütleriyle kol kola gezerek mi ülkemizi güçlendirecekler? Meclis'te birbirlerine milletvekili ikram ederek mi milli iradeyi yükseltecekler? Bunlara kalsa İstanbul Boğazı'nda bir inci gibi dizili köprüler yıkarlar. Bunlara kalsa Marmaray'ı Avrasya'yı imha ederler. Bunların dikili ağacı yok dikili olanı da yıkarlar. Bunlara kalsa ekonomimizi yine IMF'ye teslim ederler.''
NTV
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