Erdoğan: Millet tercihini yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. Muhtarlar Toplantısı'nda konuşma yapıyor. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı açıklamada muhalefetin rejim eleştirilerine yanıt verdi.



Erdoğan konuşmasında "Millet rejim tercihini yapmıştır. Artık böyle bir mesele yoktur. Rejim 1923'te atılan adımla yoluna devam ediyor. Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur." dedi.



BAŞBAKANLIK'TA KARA FATMALAR DOLAŞIYORDU



Erdoğan, Beştepe'ye yapılan Cumhurbaşkanlığı ile ilgili eleştirilere de değindi. Erdoğan, "Neden kendimize saray yapalım? Biz tarih yazacak bir millete burayı miras olarak bırakalım diye yaptık. Başbakan olduğum zaman tuvaletlerin içinde karafatmalar dolaşıyordu. Bir Başbakan böyle bir odada çalışabilir mi? Çok tasarruf sahibiymiş maşallah ya! Bunların dikili taşı yok." dedi.



İşte Erdoğan'ın konuşmadan satır başları:



Millet eğer sen yürürsen arkandan yürür. Eğer lider taşın arkasına saklanırsa millet dağın arkasına saklanır. En modern silahların karşısına yüreğinde imanı ile dikilen Türk milleti o gece çok büyük bir zafer kazandı.



Millet rejim tercihini yapmıştır. Artık böyle bir mesele yoktur. Rejim 1923'te atılan adımla yoluna devam ediyor.



Cumhuriyetten geri adım atmaya çalışanlar karşılarında herkesten önce milletimizi ve milletimizle birlikte şahsımı bulur.



Sorunlarımız var. Biz damdan düştük. Onun için hiçbir rejim hiçbir yönetim sistemi ülkeleri belirli bir kategoriye aşamaya getirmez. Cumhuriyet dönemimizin darbelerle krizlerle dolu olması mevcut sistemin mükemmeliyetinden kaynaklanmıyordu. Şimdi biz yönetim sistemini tartışıyor ve değiştiriyoruz. Meclis üzerine düşeni yapmıştır. Cumhurbaşkanı olarak ben de incelememi tamamladıktan sonra mesele sizin önünüze gelecektir. Artık söz de karar da milletimizindir.



Ülkemizde bir kesim var ki gündeme gelen her konuda aynı tavrı gösteriyor. Bunların memlekete ve millete faydalı olacak hibir teklif, proje ortaya koydukları vaki değil. Köprü yaparsın karşı çıkarlar, tünel yaparsın karşı çıkar. Hastane havalimanı yaparsın karşılar. Hakkari'de havalimanını bombaladılar. Sadra şifa olacak, ülkeyi büyütecek hiçbir adımın yanında bunlar yer almazlar. Tam tersine müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtma, yalan ve iftira ile meseleleri tersyüz etmeye çalışıyorlar. Anayasa değişikliğinde de taktikleri aynıydı.



Darbelerin, sıkıntıların, krizlerin sebebi olan mevcut sistemi göklere çıkarıyorlar. Değişikliği engellemek için mecliste yapmadık şey bırakmadılar. Tekme tokat.. her şeyi...



Bu anayasa değişikliğini engellemek için Meclis'te sergilenmedik çirkinlik bırakmadılar. Şimdi aynı işi meydanlarda yapmaya çalışacakları anlaşılıyor. Halbuki milletimiz için bu yeni bir mesele değildir. 2007 Cumhurbaşkanlığı seçimi krizini aşmak için atılan adım ülkemizi bu noktaya getirmiştir. Bu sistemin ne anlama geldiğini, birçok kimse ilk uygulaması olan 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçimiyle anlayabilmiştir.



Sorunun şahsımdan değil sistemden kaynaklandığını kabul etmediğimiz müddetçe sorun çözülmeyecek. Siyasi hayatları birçok krizlerle geçen rahmetli Özal ve rahmetli Demirel'in nihai aşamada geldikleri yer, bugünküyle aynıdır. Aynı şekilde merhum Erbakan ile merhum Türkeş'in aynı görüşe sahip olduğunu biliyorum."



Benim onayımdan sonra mesele millete gelecektir. Artık söz de karar da milletimizindir. Milletten bu kararı kaçırmak isteyenler olmuştur. Niye korkuyorsunuz? Bırakın millet versin kararı. Ülkemizde bir kesim var ki, gündeme gelen her konuda aynı tavrı gösteriyor. Bunların millete ve memlekete faydalı olacak hiçbir projeyi ortaya koyduğu vaki değildir. Köprü, Marmaray, Hızlı Tren, yeni havalimanı yaparsın karşı çıkarlar, bombalarlar. Sakın duymadık demeyin! Hakkari'de havan toplarıyla havalimanını bombaladılar. Mecburen oraya uçuşları durdurduk



Bundan sonraki süreçte yine bunlara sesleniyorum; sizler bu ülkede hangi hayırlı iş yapılırsa yapılsın bunun karşısına dikildiniz. Onların ağzına yakışan başka, hayırlı iş yakışmıyor. Müzmin muhalifler gibi sürekli çarpıtma, yalan ve iftira ile meseleleri ters yüz etmeye çalışırlar. Son anayasa değişikliği ile aynı taktiği izlediler. Tarihimizin en büyük reformlarından biri olan anayasa değişikliğini engellemek için Meclis'te sergilenmedik çirkinliği bırakmadılar. Şimdi aynı işi meydanlarda yapacakları anlaşılıyor.



Erdoğan muhtaralara madde madde anayasa değişikliğini anlattı



İşin aslının müzmin muhaliflerin söylediği gibi olmadığını lütfen milletimize anlatın. Kardeşlerim Cumhurbaşkanlığı sisteminin (bunu hiç unutmamak lazım) Tek Millet, Tek bayrak, Tek vatan, Tek devlet ilkelerinin sistemi olduğunu çevrenizdeki herkesle paylaşın. Bize millet-i İbrahim denir. Bizim anamız babamız Adem ile Havva değil mi? İnancımızda bu yok mu? Oradan geldiğimize göre bizi bölmek isteyenler ihanet içerisindedir. İki tek bayrak Bayrağımızın rengi belli. Kimse bize bayrak yutturmacası yapmasın. Bizim o paçavralara bakacak yüzümüz yok. Bu mesele yürek meselesidir. Üç Tek Vatan. Bu ülke 780 bin kilometrekare ile tek vatandır. Ve Tek devlet. Bizim başka devletimiz yok. Söz konusu olamaz. Böyle bir gayretin içerisine giren ağır öder ve ödemeye başladılar.



Kararlıyız. Milletimiz bize böyle bir görev verdi. Bizi bu vatan hainlerinden kurtarın dedi. Bunların bedeli neyse ödesinler dediler. Biz de ödediyoruz ödeteceğiz. Dolayısıyla işlenen suçların bedelini hukuk içerisinde yargı soracaktır. Kardeşlerim biliyorsunuz. 18 maddelik anayasa değişikliğinin 4 maddesi farklı hususlarla ilgiliyken kalanları doğrudan yönetim ile ilgili.



Milletvekili sayısının 550'den 600'e çıkmasıyla ilgilidir. Çift kamaralı sistemde toplam 600 seçilmişle çalışan bir meclis vardı. Buradan geliyoruz biz. Dünyadaki örneklerine de gayet uygun. Tek kamara sistemimiz 600 vekil. Senatör yok.



Seçilme yaşı 25'ten 18'e iniyor. Bana göre en önemli maddelerden biri budur. Dünyada 57 ülkede seçme ve seçilme yaşı 18'dir. Gençlerimize güveneceğiz.Daha önce başbakanlığım döneminde 30'dan 25'e indirmiştik. Bana göre en önemli maddelerden biri budur. Gençlerimizin kendilerine 18 yaşında seçme hakkı veren ama seçilmelerine rıza göstermeyen bu sistemi değiştirmek için halk oylaması sisteminde gece gündür çalışacaklarına inanıyorum. Böyle bir saçmalık olur mu? Seçilme mi zor seçmek mi? Seçmek zordur. Doğruyu yanlıştan iyiyi kötüden ayırt edecek bir erdeme ulaşmaktır seçmek. Seçilmek onun kadar zor değil. Adam gibi 18 yaşında benim gencim hakkını kazanıyorsa milletim o genci parlamentoya gönderir. Ve bugün dünyada 57 ülkede seçme seçilme yaşı 18'dir. Bakıyorsunun 25 yaşında bakan oluyor adam. Bu konularda bir defa gençlerimize güveneceğiz. Ve inanıyorum ki gençlerimize bu farklı bir sınıf atlatacak. Şimdi çıkmışlar diyorlar ki askerlik ne olacak? Sanki öyle diyelim ki Türkiye genelinde 7 milyon gencin hepsi vekil oluyor da bu soruyu soruyorlar. 10-15 neyse bu gençleri askerlikten muaf tutarsın olur biter. Parlamentoda görev yapmak kadar kutsal bir görev



Yeni düzenlemede başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı makamları birleşmesidir.Millet kime hesap soracağını bilmelidir. Yürütme cumhurbaşkanında topllanacağı için artık yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını millelete verecektir.



Cumhurbaşkanlığı ve parlemento seçimleri 5 yılda bir yapılacaktır.



Benim kurucusu olduğum partimle ilişkim kesildi. Şimdi bu yanlış bu sistemle düzeliyor. Siyasi sorumluluğu olan cumhurbaşkanının partili olmasının önü açılıyor.



Yine mevcutta Cumhurbaşkanı vatana ihanet dışında sorumsuzdur. Yeni sistemde denetim mekanizması ve Cumhrubaşkanını sorumlu hale getiriliyor. Böylece Meclisin Cumhurbaşkanı ile birlikte yardımcı ve bakanları denetlenebilecek. Ceza gerektiren durumlarda Cumhurbaşkanı Yüca Divanda yargılanabilecek. Cumhurbaşkanının la Yüs'el olmadığı denetlenebildiği demokratik bir tablo ortaya çıkıyor.



Yeni anayasa Türk milletinin ve Türk devletinin geleceğini aydınlatarak 2023 hedefi ve 2071'in şekillenmesini sağlayacak, yeni Türkiye'nin müjdesi haline gelecektir. Bu 'Büyük Türkiye' olacaktır. Bu mesele Recep Tayyip Erdoğan'ın kişisel meselesi ya da AK Parti'nin veya MHP'nin parti meselesi değildir. Bu ülkenin meselesidir.