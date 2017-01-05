Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Keçiören Metrosu'nun açılışına katıldı. Erdoğan konuşmasında vatandaşa müjdeli bir haber verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre Keçiören Metrosu 15 Ocak'a kadar ücretsiz olup o tarihten sonra hattın ücreti ise 2,5 TL olacak.
Sözlerine Keçiören Metrosu'nun hayırlı olması dileğiyle başlayan Erdoğan, "Bu hattın başkente kazandırılmasında emeği geçen Sayın Başbakan, bakan arkadaşlarımız, teknokrat, bürokrat arkadaşlarımız, büyükşehir belediyemiz ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" dedi.
Yatırım değeri 1 milyar lira olan metronun 9 istasyona sahip olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bu hatla trafiğin çözüme kavuşacağına inanıyorum. Metronun inşasında yaşanılan sıkıntıları biliyorum. Sabrın sonu selamettir. Bu projenin bitirilmesini sevinçle karşıladığımı belirtmek istiyorum. Keçiörenlilerden haklarını helal etmelerini diliyorum. AKM-Kızılay hattının da en kısa sürede sonuçlandırılmasını özellikle istiyorum" diye konuştu.
15 OCAK'A KADAR ÜCRETSİZ
Erdoğan konuşmasının sonunda Ankaralılara bir müjde verdi. Keçiören Metrosu'nun yolcu ücretinin 2,5 lira olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan, metronun 15 Ocak'a kadar ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"15 Temmuz Keçiören'in dik duruşunun en güzel örneğidir. Keçiören gaziler, şehitler verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Burada Keçiören'de Yozgat'tan, Çorum'dan Çankırı'dan, Kırıkkale'de, Karadeniz'den gelmiş vatandaşlarımız yaşıyor. Keçiören'de kimse kimseye bu Türk mü Çerkez mi Boşnak mı diye bakmaz. Kimse kimseye bu Sunni mi Alevi mi diye bakmaz. Burada herkes komşudur, dosttur, kardeştir.
Farklılıklar üzerinden milletimizi birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar denemedikleri yol kalmadı ama başarılı olamadılar. Kardeşliğimizi bozamadılar, birlik beraberliğimizi zedeleyemediler. Terör örgütü ve destekçileriyle vatandaşlarımız arasındaki ayrımı daima titizlikle yaptık. Kürt vatandaşlarımızın hayatlarını zehir edenleri milletimiz çok iyi gördü görüyor. En son olarak hayat tarzı tartışması üzerinden toplumun bir kesimini tahrik ediyorlar. Milletimiz hangi inançtan olursa olsun, şunu iyi biliyor. Türkiye terör örgütleri tarafından diz çöktürülmeye çalışılmaktadır. Bu millet er meydanından hiçbir zaman kaçmamıştır.
İşte görüyorsunuz, adam gibi karşımıza çıkamayanlar, terör örgütleri aracılığıyla canımızı yakmanın, bizi arkadan hançerlemenin hesabı içindeler. Bizi bir dönem 'DEAŞ'le mücadele etmiyor' diye uluslararası alanda sıkıştıranların, ahlaksızca itham edenlerin, bu örgütün tepesine bindiğimizde bir anda karşımıza geçip, 'daha ileriye gitmeyin' demeleri boşuna değildir; '20 kilometreyi geçmeyin' demeleri boşuna değildir. Onlar ne derse desin, biz kendi göbeğimizi kendimiz kestik ve yola devam ediyoruz.
DEAŞ'a karşı başka bir terör örgütünü destekleyenlerin oyunları ve bahaneleri, Türkiye'nin sahaya inmesiyle bozulmuştur, boşa çıkmıştır. Görüldü ki bunların derdi, bölgeyi DEAŞ'ten ve diğer terör örgütlerinden temizlemek değil, tam tersine bölgenin, bitip tükenmeyen bir kan ve ateş denizine dönüştürülmesidir. Bunların derdi DEAŞ'ı temizlemek değil. Ha DEAŞ ha PKK ha PYD ha DHKPC ha FETÖ hiçbirinin farkı yok.
Biz bu tehditleri oralarda karşılamazsak oralardaki kardeşlerimizin güvenliğini huzurunu koruyamayız. Türkiye'nin güvenliği Gaziantep'te değil Halep'te. Artvin'de değil Batum'da başlar. Ülkemize yönelik tehditleri kaynağında yok etmek zorundayız. Hem sahada hem masada olarak hukukumuzu sonuna kadar aramakta kararlıyız."
"AŞKINIZ BİTMESİN AMA KEÇİÖREN METROSU BİTTİ"
Öncesinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım ise özetle şunları söyledi:
"Bugün Keçiören için Ankara için çok önemli bir gün. İnsanlarımızın hayatını kolaylaştıracak önemli bir eseri açıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bu metro biraz uzadı. Bitmesi 13 yılı buldu. 9 kilometrenin üzerinde bir hattan bahsediyoruz. Yılda 270 milyon yolcu taşıyacak kapasiteye ulaşacak. Sinyal sistemi buna göre yapıldı. Ulaştırma Bakanı olduğum dönemde bunun test sürüşüne geldiğimizde bir genç bana, 'bizim buradaki Keçiören Metrosu önemli bir söyleme dönüştü, aşkımız Keçiören Metrosu gibi olsun hiç bitmesin' söylemi var dedi. Gençler artık yeni bir slogan bulsun. Aşkınız bitmesin ama Keçiören Metrosu bitti.
15 Temmuz Keçiörenlilerin 15 Temmuz'da gösterdiği kahramanlık nedeniyle istasyonun adı Şehitler İstasyonu'na döndü, meydanın adı da Şehitler Meydanı oldu. Sayın Cumhurbaşkanım bu hattın hizmete girmesiyle raylı sistem Ankara'da 65 kilometreye istasyon sayısı da 54'e yükseliyor. Ankara için helali hoş olsun. Ankaralılar hak ediyor. Anayasada yapacağımız değişiklikle vesayet rejimi tarihin derinliklerinde kaybolacak. Milletin kararı her daim geçerli olacak. yeter artık söz milletindir. Milletin kararının üzerinde başka bir karar tanımıyoruz.
Bu eserin bugünlere gelmesinde birçok kişinin hizmeti var. Bakanlığım döneminde
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