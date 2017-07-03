Erdoğan müjdeyi verdi: Uçak gemisi yapacağız
Kınalıada Korveti (4.Milgem) Denize İndirme Töreni ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'nde konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uçak gemisi müjdesi verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ülkemiz bir savaş gemisi tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındadır. Milgem projeleri artık daha da kısa zamanlarda gerçekleşme fırsatı bulacaktır. Milgem, örnek bir projedir. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bu konuda kararlıyız' dedi.
İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:
"Gerek milli savunma ve güvenlik ihtiyaçlarımızın karşılamasında gerekse uluslararası sorumluklarımızın yerine getirilmesine teknolojik bağımsızlığın önemi giderek artmaktadır. Herhangi bir alanda muadil ürünler ve projeler arasında mutlaka kendi firmalarımızı kendi milli kuruluşlarımızı tercih etmek durumundayız. Acil ihtiyaçları dışarıdan tedarik etme yoluna gitsek bile planlarımızın omurgası yerli firmalara dayanmaz zorundadır. Şayet 15 yıldır bu yöntemi takip etmiyor olsaydık bugün ülkemize uygulanan örtülü ambargolar nedeniyle terörle mücadeleyi de sınır dışı operasyonları da yürütemez hale gelirdik. Kimi umursamazlıktan kimi de buram buran art niyet kokan haberleri zaman zaman alıyorum. Böyle bir tavır içine girenler karşılarında bizzat bizi bulurlar.
UÇAK GEMİSİ YAPACAĞIZ
Askeri gemi inşası hele hele denizaltı inşası savunma sanayi alanında iftihar verici başarı ortaya koyduğumuz alandır. Ülkemiz bir savaş gemisi tasarlayan ve inşa eden 10 ülke arasındadır. Milgem projeleri artık daha da kısa zamanlarda gerçekleşme fırsatı bulacaktır. Milgem, örnek bir projedir. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bu konuda kararlıyız."
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