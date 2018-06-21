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Erdoğan: Münbiç'i temizliyoruz!

Erdoğan: Münbiç'i temizliyoruz!.15865
  • Giriş : 21.06.2018 / 17:55:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadeleye değindi.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütlerine düzenlenen operasyonlara değindi ve PKK'nın lider kadrolarındaki isimlerin yakalanarak örgüte ağır bir darbe indirildiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

- Gaziantep diğer şehirlerimizden sürekli göç alıyor. Suriyeli kardeşleri canlarını kurtarmak için ülkemize geldiğinde onlara ilk sahip çıkan llerin başında Gaziantep geliyor, Gaziantep ensardır.

- Münbiç'i temizliyoruz, İdlib'de 12 gözlem noktası kurduk, Suriye'yi adım adım güvenli bir yer haline getiriyoruz.

- Hükümet, İran ile ABD ile anlaştı mı? Bay Muahrrem sen bu işlerden anlamazsın biz her adımı bilerek atarız.


- Bizim zırhlı taşıyıcılarımız Türk bayraklarıyla birlikte Münbiç'e girdi, sen bunları görmüyor musun Bay Muharrem?

TERÖRLE MÜCADELE

- Afrin'de 4 bin 700'e yakın teörristi etksiiz hale getiridk

- Cerablus'ta 3 bine yakın DEAŞ'lıyı temzildedilk.

- Kandil'de 20 uçakla 10 noktayı vurduk, uçaklarımız lider kadrodan 35 PKK'lıyı yerinde vurdu.

- Tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamını evlerine göndermeyi hedefliyoruz.

- Son 2 yılda fitne zincirinin pekçok yerinden kırmayı başardık.

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