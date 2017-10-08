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Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti

Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti.19145
  • Giriş : 08.10.2017 / 22:32:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nu tedavi gördüğü hastaneye giderek ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar'dan İstanbul'a geçmesinin akabinde, halen Ataşehir Memorial Hastanesi'nde bulunan Süleymanoğlu'nun yanına uğradı.

Ataşehir Memorial Hastanesi Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat'tan Süleymanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, karaciğer nakli işleminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret esnasında Süleymanoğlu ile de yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Efsane halterci Süleymanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisine gösterilen özel ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Ataşehir Memorial Hastanesi'nde karaciğer nakli yapılmış başka hastaları da ziyaret ederek şifalar dilediği kaydedildi.

Basına kapalı yaklaşık 1 saat süren ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

Erdoğan, hastane çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giderek, bir süre sohbet etti. Zehra Fatma Öztürk adındaki 6 aylık kız bebeği kucağına alan Erdoğan, bebeğin ailesiyle görüştükten sonra hastaneden ayrıldı.

50 yaşındaki Naim Süleymanoğlu, karaciğer sirozu teşhisiyle 25 Eylül'de hastaneye kaldırılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nun sağlık durumuyla yakından ilgilenmiş, özel doktoru Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'nu süreci takip etmesi için görevlendirmişti.

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