Erdoğan: Afrin'de zafer yakındır

Erdoğan'ın açıklamaları:Benim Bursa'dan beklentim çok daha büyüktü. Çünkü biliyorum ki sizde daha fazlasını bekliyordunuz. 2019'un martında da kasımında da bu patlamayı Bursa yapacaktır. Bunun için şimdiden çalışmaya başlamamız lazım. Bin yıldır kapısına gelen herkesi kucaklayan bu şehir her yatırımı fazlasıyla iade etmiştir. Bursa'nın önünde kullanılmayı bekleyen çok daha büyük bir potansiyel var. Uludağ'ın hala değerlendirilemediğini düşünüyorum. Bursa'ya 32 katrilyonluk yaparak bu konuda önemli bir altyapı oluşturduk. Bursa hızla büyüyen bir şehir olduğu için buraya toplu konut projelerinde önemli bir yer verdik. Bu süreçte bazı hataların da gayet iyi farkındayız. Bursa'yı çok daha ileriye taşıyacak atılımları hep birlikte gerçekleştireceğiz.Artık ben Bursa'ya uzak değilim. Bursa'ya bir İstanbullu olarak komşuyum. Zira İstanbul-Bursa 1 saat. Öyle mi? Her taraf yemyeşil, İstanbul'dan bastırıyorsun. Osmangazi, buralardan bir an önce ulaşıyorsun. İzmir'e 2.5 saatte ulaşacağız.Gemlik-Bursa Demiryolu Projesi sanayi ve ticaretimiz için büyük önem taşıyor. Gemlik'in dönüştürülmesi projesinin de süratle hayata geçirilmesi gerekiyor. Önümüzdeki dönemde bu yatırımları daha da büyüterek sürdüreceğiz. 2019 bu projelerin hazırlık sürecidir. Sıkı bir çalışma ile seçimlere kadar sizlerden dört dörtlük bir hazırlık bekliyoruz. Ülkemizin pek çok yeri gibi Bursamızda da düğünlerde sıkça söylenen bir Cezayir türküsü vardır. Bu türkü Barbaros Hayreddin Paşa tarafından Osmanlı'ya bağlanan Kuzey Afrika'nın Avrupalı güçlerce işgalini ve katliamları anlatır; "Cezayir'in harmanları savrulur, Savrulur da sol yanına devrilir, Sarı buğday samanından ayrılır, Sokakları mermer taşlı, Güzelleri hilal kaşlı Cezayir, Gemilere çürük tahta dayanmaz, Yiğitlere gaflet bastı uyanmaz, Aman Allah buna canlar dayanmaz, Sokakları mermer taşlı, Güzelleri hilal kaşlı Cezayir, Cezayir'i bir ikindi bastılar, Camilere çifte çanlar astılar, Yiğitleri kurban diye kestiler.Sokakları mermer taşlı, Güzelleri hilal kaşlı Cezayir." Birileri sözüm ona 'soykırım' diye suçluyor ya. Asıl soykırıma Türk halkları maruz kalmıştır. Balkanlar'da, Kafkaslar'da bıraktığımız yiğitlerimiz için yakılan ağıtlar bugün de yüreğimizi dağlamaya devam ediyor.Ermeni tehcirinin sebebi olan katliamlarda kaybettiğimiz insanların sayısı soykırım diye ifade edilen rakamlardan katbekat fazladır. Hem suçlu hem güçlü dedikleri türden bir saldırı ile giderek daha çok karşılaşacağımız anlaşılıyor. Ermeni iddialarını dile getirenlere bu tarihin konusudur. Gelin karşılıklı olarak arşivlerimizi inceleyelim, bizim sadece şu anda Genelkurmay arşivimizde 1 milyon 700 bin belge var. Bir milyonu şu anda incelenmiş. Bugüne kadar teklifimizi kabul eden çıkmadı.Ne oldu Cerablus'ta, El Bab'da, Rai'de? Dedik ki bize yanlış yapmayın. Obama'ya söylediğim zaman bizim bir zeytinlik projemiz vardı. Beklediğimiz cevabı alamadık. 15 gündür, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' dedik. Müttefikimiz olan bazı ülkeler terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar ama biz tüm kayıtları ile beraber biliyoruz, görüyüruz, görüntülüyoruz.5 bin tıra yakın silahın yanında, 2 bin civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. Bütün bunlarla birlikte terör örgütü desteklendi. Bir kısmı Afrin'e yerleştirildiler. Biz durduk, durduk, durduk, bir gece ansızın vurduk. İşimiz çok, daha yapacağımız çok şey var. Dün akşam hava harekatı ile gereken adımlar atıldı, ardından kara harekatı başladı, şu anda da devam ediyor. Bütün mesele şu. Afrin yüzde 55'i ile Arapların, yüzde 35 sonradan yerleştirilmiş Kürtler var ve yüzde 6-7 Türkmenler var. Bütün mesele Afrin'i gerçek sahiplerine teslim etmek.Ülkemizde bunları hiçbir tanesi kalmayıncaya dek işini bitireceğiz. Suriye tarafından gelmek isteyenler de bunun bedelini çok ağır öderler. Emin olun, bunlar şu operasyonlardan sonra bir daha karşımıza çıkacak cesareti de bulamayacaklar. Sadece uzaktan atıp tutarak, 'bizim arkamızda Amerika var' , diyerek siz Türkiye ile baş edemezsiniz. Bunun böyle bilesiniz. Çıkmış KCK'nın bazı temsilcileri meydanlara çağırıyor benim Kürt vatandaşlarımı. Şu ana kadar pek katılan olmadı. Sakın ha, bu çağrıya uyup da meydanlara çıkma yanlışına düşenler olursa bedelini çok ağır öderler bunu da böyle söylüyorum. Karşımıza kim çıkarsa çıksın bedelini öderler.Gelsinler yerli ve milli olarak beraber yürüyelim diyorum. Kardeşlerim, yaklaşık bir asırdır kendi içimize kapanmış olmamızın, bin yıllık sorumluluklarımızı ortadan kaldırmadığını son 15 senede defaatle gördük. Toprak bütünlüğümüze yönelik saldırıların ardı arkası kesilmedi, kesilmiyor.Kuzey Kıbrıs'ta bir pespaye gazete ahlaksızca başlık atmış. Ben KKTC'deki kardeşlerimi tavır almaya davet ediyorum. Türk ordusunun Kıbrıs'tan sonra yeni bir işgal yaptığını söylüyor. Bu ne ahlaksızlıktır, ne edepsizliktir. Ben Kuzey Kıbrıs'lı kardeşlerime sesleniyorum, bir cevabı vermeleri lazım.Türkiye'nin şurada, burada ne işi var diyenler, bu ülkenin gerçeklerinden bihaber olanlardır. Türkiye oralarda olmak zorundadır bay Kemal. Türkiye milli bekası için yılanın başını ezmek mecburiyetindedir bay Kemal. Gerekli gördüğümüz her yerde varlık göstereceğiz. Afrikalı çocuklar dua ediyorlar.FETÖ demek sadece Pensilvanya'daki şarlatan, ona tapan köle sürüsü demek değildir, PKK demek katiller sürüsü demek değildir, DEAŞ demek tek vasıfları sözde Müslüman olan bir güruh demek değildir. DHKP-C demek, teröristçilik oynayan bir grup demek değildir. Hepsi de , dökdükleri kanın yanında çok daha büyük bir piyonun oyunlarıdır.Kudüs Müslümanların ilk kıblesidir. Hıristiyanların da burada mabetleri var. Ben Papa'yı da aradım, konuştum. Ayın 5'inde Vatikan'da olacağım. Onunla birlikte bu işin ikinci etabını da konuşacağız.Hedeflerimizden vazgeçmedik, adım adım ilerlemeye devam ettik. Zaman kaybettik mi? Ettik. Türkiye mutlaka dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelecek.Bu milleti tarih sahnesinden silmeye bunların ağa babalarının güçleri yetmedi ve yetmeyecek.AK Parti Kadın Kolları Kongresi’ne katılacak olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı taşıyan helikopter merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Spor Sahası’na indi. Şu anda Diyarbakır'da kongre yapıyorlar, kimseyi bulamamışlar. Şu anda adım adım takip ediliyorsunuz. Ey HDP, ey KCK, ey PKK nerede meydana çıkarsanız biliniz ki güvenlik güçlerimiz sizin boynunuzdadır. İstediğiniz gibi at oynatamayacaksınız bu ülkede. Biz yerli ve milli bir duruşla şu anda ülkemizin sınırlarına saldıranlara karşı bir operasyon yapacağız siz bizi içeriden vuracaksınız öyle mi. Şu anda Mehmetçiğimizin, ÖSO'nun Rabbim yardımcısı olsun. Her şey bir tarafa, Allah bizimle beraber.Onların hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Biz bu yola böyle devam edeceğiz. Kararlılıkla inançla devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız.Sürekli görüşüyoruz, nerede, ne oldu, sürekli takipteyiz. İnançla, kararlılıkla yola devam edeceğiz. Geri adım atmayacağız. Şu anda havada, karada, cephede Mehmetçiğimizi, Özgür Suriye Ordusunu dualarınızla yalnız bırakmayın. İnşallah çok kısa sürede bu operasyonu tamamlayacağız.Onun da bütün avanesi, yurt dışına kaçanlar, bunların hepsinin yaptıklarının bedeli var. Bu bedeli ödeyecekler. Kimse acıma duygusuna kapılmasın. Acırsak acınacak hale geliriz. Sıkıntı varsa araştırıyoruz, soruşturuyoruz.