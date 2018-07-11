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Erdoğan NATO'nun aile fotoğrafında

Erdoğan NATO'nun aile fotoğrafında.20478
  • Giriş : 11.07.2018 / 15:14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO'nun aile fotoğrafında yerini aldı.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de çekilen NATO'nun aile fotoğrafında yerini aldı.

ABD-AB kavgasının gölgesinde gerçekleşecek zirveye giden Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Akar eşlik ediyor.

'Almanya Rusya'nın tutsağı' diyen ABD Başkanı Trump'a yanıt veren Merkel, "Almanya bağımsızdır ve NATO için çok şeydir" dedi.

Dünya, bugün ve yarın Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO zirvesini izliyor. ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki gerilimin gölgesinde başlayan zirvede Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor.

14.55 : Zirveye katılan liderler aile fotoğrafı çektirdi.

14.40 : Avrupa'daki NATO üyesi ülkelerde savunma harcamalarının milli gelire oranı (%)

14.30 : Erdoğan, NATO'nun yeni karargahında Türkiye'nin yeni temsilciliğinin resmi açılışını yaptı.

14.10 : ABD Başkanı Donald Trump da NATO merkezine geldi.

13.30 : Başkan Erdoğan, zirve için NATO'nun yeni karargah binasına ulaştı. Başkan Erdoğan'a zirvede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik ediyor.

Başkan Erdoğan zirvede bugün Almanya ve İngiltere başbakanlarıyla başbaşa görüşecek.

11.50 : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, zirve öncesinde Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 füze alışverişinden geri adım atılmayacağını söyledi.

TRUMP ALMANYA'YI TOPA TUTTU

10.45 : AB'yi uluslararası ittifakın harcamalarına gerekli katkıyı vermemekle suçlayan ABD Başkanı Donald Trump, zirve başlamadan yine gündemi sarstı.

Almanya ve Rusya arasındaki doğalgaz anlaşmasını eleştiren Trump, Berlin yönetiminin Moskova'nın esiri olduğunu savundu: "Almanya Rus gazına milyarlar öderken, NATO Almanya'yı Rusya'dan koruyor, Almanya tamamen Rusya'nın kontrolü altına girdi."

Kameralar karşısına geçen Almanya Başbakanı Angela Merkel ise, "Almanya bağımsızdır ve NATO için çok şeydir" sözleriyle Trump'a yanıt verdi.

İki ülkenin liderleri zirvede başbaşa görüşecek.

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