Erdoğan o türkünün sözlerini söyledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Novi Pazar'da gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Sırbistan ile yeni dönemin başladığını dile getirdi ve Novi Pazar türküsünün sözlerini söyledi.
Erdoğan'ın gittiği Sancak bölgesinin Novi Pazar şehri, ziyaret dolayısıyla adeta doldu taştı. Sırbistan'ın farklı şehirlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek için Novi Pazar'a akın eden binlerce insan, şehrin sokaklarını doldurdu. 7 yıl sonra yeniden Novi Pazar’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı şehirde adeta bayram havası yaşattı. Şehrin dört bir yanına "Türkiye", "Novi Pazar’a hoş geldiniz" pankartları ve Türk bayrakları asılırken, insanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için pencerelere ve yüksek binaların çatılarına çıktı. Şehrin meydanında kurulan sahnenin çevresini dolduran kalabalık, ellerinde Türk bayraklarının yanı sıra Sırbistan ve Sancak bayrakları da taşıdı. Novi Pazar’ı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Novi Pazar Belediyesi önünde kurulan sahnede kendisini görmek için şehre gelen insanlara hitap etti.
"Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz" diyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Burada yaşadığımız bu birliktelik ne kadar huzura birlikteliğe ihtiyacımız olduğunu gösteriyor.
Türkiye ile Sırbistan arasında yeni bir dönemi başlatıyoruz.Bugün Sayın Vucic ile birlikte sizlerin karşısında olmamız çok anlamlı. Novi Pazar Belediye Başkanı'na da yaptığı hazırlıklar için teşekkür ediyorum. Ne diyor o güzel Novi Pazar türküsünde, 'Kaleden bakınca güzel bir şehir görüyorum. Novi Pazar benim vatanım, bu şehir benim en sevdiğim. Tüm dünya biliyor ki onun en güzel kanıtı Altın Camii'
Balkanlarda, dışarıdaki güçlerin kışkırtmasıyla ortaya çıkan her kaosun, her çatışmanın bedelini sadece ve sadece buradaki insanlar ödüyor. Gün geliyor herkes çekip gidiyor ama yürekleri yangın yerine dönmüş insanlar burada yine yan yana yaşamaya devam ediyor. Onun için diyoruz ki Balkan halkları olarak kendi aranızda bir olursanız, beraber olursanız, kardeş olursanız o kadar güçlü olursunuz, o kadar güvende olursunuz, o kadar müreffeh olursunuz
SIRBİSTAN BİZİ BİRLEŞTİRMELİ
Çok güçlü ve derin ilişkilerimiz olan Sancak bölgesindeki kardeşlerimizin sevinci sevincimizdir, üzüntüsü üzüntümüzdür. İnanıyorum ki bizi etnik milliyetçilikler ayırmamalı tam aksine bizi Sırbistan birleştirmeli.
2 GÜNDE 16 ANLAŞMA
Önümüzdeki dönemde bağlarımızı daha da güçlendireceğiz. Dün 12 anlaşmaya imzamızı koyduk. Bugün de 4 anlaşmayı burada imzaladık. İki günde 16 imza attık. Hayırlı olsun.
FETÖ'YÜ BALKANLAR'DAN TEMİZLEYECEĞİZ
Değerli dostum Vucic ile bu konuda aynı düşüncelere sahibiz. Buradaki kardeşlerimizin gönlündeki yerimizin sözde olmadığını 15 Temmuz darbe girişiminde Vucic'in desteğini unutmam mümkün değil.Değerli dostum Vucic'in FETÖ'ye karşı nasıl bir mücadele verdiğini biliyorum. FETÖ denilen ihanet çetesini ülkemizden olduğu gibi Balkanlar'dan da söküp atacağız. Bu hususta Sayın Vucic'e güvenimiz ve itimadımız tam. 15 Temmuz gecesi bize ilk destek veren liderlerden biri de Vucic olmuştur.
TRT
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