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Erdoğan o 3 ülkeye gidecek!

Erdoğan o 3 ülkeye gidecek!.17166
  • Giriş : 22.12.2017 / 13:03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 ülkeye kritik ziyaretler gerçekleştirecek.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklama ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24-27 Aralık tarihleri arasında Sudan, Çad ve Tunus'a resmi ziyarette bulunacağını bildirdi.

Köklü tarihi ve kültürel ilişkilere sahip olunan her üç ülkede  yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin ve iş birliğin tüm veçheleriyle ele  alınacağı belirtilerek, uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde  bulunulmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca ziyaretler vesilesiyle bu ülkelerle çeşitli  alanlarda iş birliği anlaşmalarının imzalanmasının da planlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretleri vesilesiyle düzenlenecek iş  forumlarının, iş adamlarının yerel muhataplarıyla bir araya gelerek iş birliği  imkanlarını ele almasına fırsat oluşturacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI DÜZEYİNDE İLK ZİYARET

Açıklamada, Erdoğan'ın, önceki yıllardaki Afrika ülkeleri  ziyaretlerinin devamı niteliğinde olan bu ziyaretlerin, Afrika Ortaklık  Politikası kapsamında kıtayla iş birliğine derinlik kazandırılmasına yönelik  iradenin somut göstergesi olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sudan ve Çad ziyaretlerinin, Türkiye'den bu  ülkelere "Cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından  tarihi öneme sahip olduğu vurgulandı.

Tunus ziyaretinin ise 2012'den bu yana Türkiye'den Tunus'a  "Cumhurbaşkanı" seviyesinde ilk ziyaret olma özelliği taşıdığı belirtilen  açıklamada, ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakanlar, diğer yetkililer ve iş  adamlarından oluşan geniş bir heyetin refakat edeceği bildirildi.

TRT

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