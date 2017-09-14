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Erdoğan o ismi kabul etti!

Erdoğan o ismi kabul etti!.12210
  • Giriş : 14.09.2017 / 16:13:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MGK Genel Sekreteri ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

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