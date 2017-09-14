Erdoğan o ismi kabul etti!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.
TRT
DİĞER HABERLER
İçişleri Bakanı: Gözaltılar var!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aysel Tuğluk olayı ile ilgili açıklama yaptı.
Külliye'den Aysel Tuğluk için açıklama
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Aysel Tuğluk ile ilgili açıklama geldi.
Erdoğan: Heykelimin dikilmesini istemiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.